Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Еврокомиссия оштрафует Apple на €500 млн

В мире Материалы 19 февраля 2024 03:21 (UTC +04:00)
Еврокомиссия оштрафует Apple на €500 млн

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия планирует наложить на Apple штраф в размере €500 млн за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Как передает Trend, об этом сообщает Financial Times.

Это станет первым штрафом для американской корпорации в Европе, вынесенным за злоупотребления на рынке музыкальных стримингов. Официальное объявление о штрафе ожидается в начале марта.

Регулятор начал расследование по жалобе Spotify в 2019 году. В этой жалобе указывалось, что Apple злоупотребляет своим положением, как эксклюзивным владельцем магазина приложений для устройств на iOS, и может навязывать сторонним разработчикам свои условия. В частности, отмечалось, что Apple требует от конкурирующих музыкальных сервисов, включая Spotify, уплачивать 30% комиссии с платежей, совершаемых через платежную систему Apple. При этом такие требования не распространяются на сервисы, не являющиеся прямыми конкурентами Apple Music, такие как Uber и Deliveroo.

Лента

Лента новостей

Читать все новости