Еврокомиссия оштрафует Apple на €500 млн

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия планирует наложить на Apple штраф в размере €500 млн за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Как передает Trend, об этом сообщает Financial Times.

Это станет первым штрафом для американской корпорации в Европе, вынесенным за злоупотребления на рынке музыкальных стримингов. Официальное объявление о штрафе ожидается в начале марта.

Регулятор начал расследование по жалобе Spotify в 2019 году. В этой жалобе указывалось, что Apple злоупотребляет своим положением, как эксклюзивным владельцем магазина приложений для устройств на iOS, и может навязывать сторонним разработчикам свои условия. В частности, отмечалось, что Apple требует от конкурирующих музыкальных сервисов, включая Spotify, уплачивать 30% комиссии с платежей, совершаемых через платежную систему Apple. При этом такие требования не распространяются на сервисы, не являющиеся прямыми конкурентами Apple Music, такие как Uber и Deliveroo.