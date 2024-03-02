Илон Маск подал иск против OpenAI за нарушение соглашения

БАКУ /Trend/ - Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что они нарушили учредительный договор стартапа в области искусственного интеллекта, ставя прибыль выше интересов человечества, передает Trend.

Маск, который был соучредителем OpenAI в 2015 году, вышел из состава совета директоров компании в 2018 году, обеспокоенный потенциальной опасностью ИИ, которую он назвал "по меньшей мере равной опасности ядерного оружия".

В исковом заявлении адвокаты Маска утверждают, что OpenAI нарушила свои заявления о целях компании, которые заключались в обеспечении пользы Общего искусственного интеллекта для всего человечества. Они утверждают, что теперь OpenAI стала закрытым дочерним предприятием Microsoft, и ее деятельность направлена на максимизацию прибыли для Microsoft, а не на обеспечение общего блага.