Генсек ООН осудил нападение Ирана на Израиль

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению боевых действий.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении офиса генсека.

"Я решительно осуждаю эскалацию в форме широкомасштабного нападения на Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению этих военных операций.

Я глубоко обеспокоен реальной угрозой деструктивной эскалации в регионе. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на различных фронтах Ближнего Востока.

Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не смогут выдержать еще одной войны", - говорится в заявлении.