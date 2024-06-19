Объявлено расписание матчей английской Премьер-лиги

БАКУ /Trend/ - Объявлено расписание сезона-2024/25 английской Премьер-лиги.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба Премьер-лиги обнародовала расписание игр.

«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся в первом туре. Чемпионат стартует 16 августа.

Премьер-лига, I тур

16 августа (пятница)

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

17 августа (суббота)

«Ипсвич» — «Ливерпуль»

«Арсенал» — «Вулверхэмптон».

«Эвертон» — «Брайтон»

«Ньюкасл» — «Саутгемптон»

«Ноттингем Форест» — «Борнмут»

«Вест Хэм» — «Астон Вилла»

18 августа (воскресенье)

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

«Челси» — «Манчестер Сити»

19 августа (понедельник)

«Лестер» — «Тоттенхэм»