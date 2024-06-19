Объявлено расписание матчей английской Премьер-лиги

БАКУ /Trend/ - Объявлено расписание сезона-2024/25 английской Премьер-лиги.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба Премьер-лиги обнародовала расписание игр.
«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся в первом туре. Чемпионат стартует 16 августа.
Премьер-лига, I тур
16 августа (пятница)
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
17 августа (суббота)
«Ипсвич» — «Ливерпуль»
«Арсенал» — «Вулверхэмптон».
«Эвертон» — «Брайтон»
«Ньюкасл» — «Саутгемптон»
«Ноттингем Форест» — «Борнмут»
«Вест Хэм» — «Астон Вилла»
18 августа (воскресенье)
«Брентфорд» — «Кристал Пэлас»
«Челси» — «Манчестер Сити»
19 августа (понедельник)
«Лестер» — «Тоттенхэм»