ЕВРО-2024: Сборная Испании обыграла Италию и вышла в плей-офф

БАКУ /Trend/ - Сегодня на ЕВРО-2024 завершился II тур в группе B.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в последнем матче дня сборная Испании встретилась с Италией.

Судьбу матча решил автогол на 55-й минуте: мяч отскочил в сетку ворот от Риккардо Калафьори.

Благодаря второй победе подряд сборная Испании с 6 очками гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места в группе B. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.

Отметим, что матчи последнего тура группы B пройдут 24 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

20 июня, группа B

23:00. Испания - Италия - 1:0

Гол: Риккардо Калафьори (55, автогол)

Судья: Славко Винчич (Словения).

Гельзенкирхен. «Ауфшалке Арена»