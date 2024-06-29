"Галатасарай" оформил трансфер Зиеша

БАКУ /Trend/ - Хаким Зиеш стал полноценным футболистом «Галатасарая».

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что информацию об этом распространил его бывший клуб «Челси».

Зиеш, который последний сезон провел в аренде в «Галатасарае», имеет в своем контракте пункт о бесплатном трансфере. Воспользовавшись этим правом, стамбульский клуб подписал с 31-летним футболистом контракт сроком 1+1 год. Годовая зарплата Хакима составит 2,85 миллиона евро.

Отметим, что в минувшем сезоне опытный полузащитник забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах.