Покушение на Роберта Фицо признано терактом

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка назвал покушение на премьер-министра Роберта Фицо террористическим актом.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Изменена правовая квалификация деяния, за которое ведется уголовное преследование по уголовному делу о покушении на премьер-министра Словацкой Республики. На основании полученных доказательств преследуемое деяние в дальнейшем будет квалифицироваться как особо тяжкое преступление - террористический акт", - отметил он.

Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение.

71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, нанеся тяжелые ранения, после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу, где ему было проведено две операции. Преступник был задержан.

31 мая Роберт Фицо был выписан из больницы, где проходил лечение.

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