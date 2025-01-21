Мирные переговоры по Украине могут пройти в Турции - премьер-министр Словакии

БАКУ /Trend/ - Турция может провести переговоры между «основными игроками» на своей территории и положить конец украинскому конфликту.

Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Фицо подчеркнул, что Братислава не стремится организовать встречу на высоком уровне, а проводит мирные мероприятия на более низких уровнях.

Премьер-министр Словакии считает, что мирные переговоры на высоком уровне должны проходить в стране, которая полностью нейтральна в этом вопросе и не имеет никакого отношения к Международному уголовному суду.