В Йемене убит один из командиров "Аль-Каиды"

26 апреля 2018 23:57 (UTC+04:00)

Один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды" (террористическая группировка) в Йемене ликвидирован ударом с беспилотного летательного аппарата, сообщил в четверг РИА Новости источник в провинции Шабва.

"Беспилотник, предположительно, американский, убил командира "Аль-Каиды" Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, террорист аль-Ауляки являлся "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды" в провинции Шабва.

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