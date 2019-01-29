ЛАГ рассчитывает на поддержку России в вопросе сирийского урегулирования

29 января 2019 14:57 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт рассчитывает на поддержку России в вопросе сирийского урегулирования и решении других проблем региона Ближнего Востока, говорится в заявлении панарабской организации по итогам переговоров в Каире со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генсек озвучил позицию ЛАГ по важнейшим вопросам, выразив надежду на поддержку России, которая является важнейшим игроком на международной арене, на ее непосредственное участие в контактах по ряду важнейших региональных проблем, прежде всего, по сирийскому досье", - говорится в документе.

Абуль Гейт подчеркнул важность действий, направленных на достижение приемлемого мирного урегулирования кризиса в Сирии, а также поддержку усилий нового спецпредставителя ООН по решению сирийской проблемы Гейра Педерсена. Глава ЛАГ указал, что такое урегулирование должно отвечать желаниям сирийского народа, с одной стороны, а с другой, - сохранить целостность сирийской территории и покончить с терроризмом.

"В свою очередь, российский представитель рассказал об усилиях и контактах России по урегулированию сирийской проблемы, в том числе, в рамках заседаний по урегулированию в Астане, как двусторонних, так и многосторонних", - отмечается в документе. При этом Богданов отметил важность поддержания контактов с ЛАГ для того, чтобы владеть информацией о мнении арабских стран относительно происходящих событий.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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