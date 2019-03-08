В Ираке военный открыл огонь по сослуживцам

8 марта 2019 21:44 (UTC+04:00)

Иракский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на территории военной части в городе Абу-Грейб в 30 километрах к западу от Багдада, убив пять человек и ранив еще одного, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал al-Sumaria.

"Инцидент произошел в пятницу утром в Абу-Грейбе... Один из военнослужащих убил пятерых сослуживцев и ранил еще одного", - сообщил источник. По его данным, пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Пресс-служба иракских органов безопасности сообщила ранее, что "оперативное командование провинции Багдад начало расследование в связи с гибелью пятерых военнослужащих, по которым был открыт огонь на территории их военной части". Другие подробности инцидента не приводятся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака
Турция 7 марта 16:00
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака
Турция 6 марта 23:05
В Анкаре задержаны семь террористов ИГ
Турция 1 марта 16:07
Ирак начал операцию против ИГ на границе с Сирией
Арабские страны 25 февраля 12:27
Иракская разведка сообщила о раскрытии крупнейшей сети финансирования ИГ
Арабские страны 21 февраля 16:26
Иран намерен увеличить экспорт ковров в Ирак
Экономика 20 февраля 18:05
Лента новостей
Генсек ООН: человечество все еще живет в мире, где права женщин подавляются
Другие страны 23:15
Я раскрою "Правду" – представитель Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев
Культура 22:47
Министр ВВС США Хезер Уилсон подтвердила, что уйдет в отставку
США 22:26
Reuters: министр ВВС США Хезер Уилсон может подать в отставку 31 мая
США 21:22
Консервативная партия Эстонии предложила Центристской сформировать правящую коалицию
Европа 20:55
Раньери стал главным тренером «Ромы»
Спорт 20:31
Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2019" - названо имя вокалиста и песня (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 20:22
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин
Другие страны 20:04
Цена на нефть марки Brent опустилась до 64,28 доллара за баррель
Энергетика 19:49