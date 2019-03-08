В Ираке военный открыл огонь по сослуживцам

Иракский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на территории военной части в городе Абу-Грейб в 30 километрах к западу от Багдада, убив пять человек и ранив еще одного, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал al-Sumaria.

"Инцидент произошел в пятницу утром в Абу-Грейбе... Один из военнослужащих убил пятерых сослуживцев и ранил еще одного", - сообщил источник. По его данным, пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Пресс-служба иракских органов безопасности сообщила ранее, что "оперативное командование провинции Багдад начало расследование в связи с гибелью пятерых военнослужащих, по которым был открыт огонь на территории их военной части". Другие подробности инцидента не приводятся.

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