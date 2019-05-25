Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции и город Хама

25 мая 2019 01:07 (UTC+04:00)

Населенные пункты двух сирийских провинций, а также город Хама подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге в четверг руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Мукатталь (дважды), Сафсафа (дважды), Руейст-Искандер, Дарх-Абу-Асад, Санджека, Джубб-Эль-Мгара, Телль-Эт-Тут, Кермель провинции Латакия, Эль-Хуаш, Дар-Хардата провинции Хама, а также города Хама", - сказал он.

Купчишин отметил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада власти страны продолжают работу по амнистированию уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. "По состоянию на 23 мая 2019 года амнистировано 58001 человек", - сказал он.

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