СМИ: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты

14 сентября 2019 14:36 (UTC+04:00)

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли на себя ответственность за совершенную в субботу с помощью беспилотников атаку на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил телеканал Al Massira, пишет ТАСС.

По его данным, всего хуситы запустили 10 дронов. Они поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии, что спровоцировало возгорания.

В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль. Хуситы также заявили, что намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты, сообщает телеканал.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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