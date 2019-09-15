Ирак опроверг версию об использовании его территории для атак на предприятия Saudi Aramco

15 сентября 2019 14:10 (UTC+04:00)

Багдад опроверг информацию об использовании иракской территории для запуска беспилотных летательных аппаратов, атаковавших предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он приводит заявление иракского правительства, которое "подтверждает свое конституционное обязательство не допускать использование территории своей страны для агрессии против соседних и дружественных государств".

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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