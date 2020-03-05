В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в иракской столице Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ирака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в среду телеканал Rudaw сообщил, что первой жертвой коронавируса в Ираке стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. В свою очередь, министерство здравоохранения Ирака позднее заявило, что нет подтверждения, был ли он заражен коронавирусом.
"Министерство здравоохранения и окружающей среды заявляет о смерти в Багдаде одного из из тех, кто был инфицирован новым коронавирусом", - сообщило министерство в Facebook.
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