В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в иракской столице Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ирака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду телеканал Rudaw сообщил, что первой жертвой коронавируса в Ираке стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. В свою очередь, министерство здравоохранения Ирака позднее заявило, что нет подтверждения, был ли он заражен коронавирусом.

"Министерство здравоохранения и окружающей среды заявляет о смерти в Багдаде одного из из тех, кто был инфицирован новым коронавирусом", - сообщило министерство в Facebook.