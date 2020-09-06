Аравийская коалиция сбила беспилотник, запущенный с территории Йемена

Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный в направлении королевства с территории Йемена, где действуют сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению коалиции, беспилотник был начинен взрывчаткой.