Аравийская коалиция сбила беспилотник, запущенный с территории Йемена
Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный в направлении королевства с территории Йемена, где действуют сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно заявлению коалиции, беспилотник был начинен взрывчаткой.
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