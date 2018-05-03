В Турции возросло число туристов из Беларуси – министерство

БАКУ /Trend/ - В марте 2018 года Турцию посетили 3 984 туристов из Беларуси, что на 825 человек больше по сравнению с мартом 2017 года.

Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

В министерстве отметили, что доля граждан Беларуси в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в марте 2018 года, составила 0,19 процента. Для сравнения, в марте 2017 года этот показатель составил 0,20 процента.



«В первом квартале 2018 года Турцию посетили 7 489 туристов из Беларуси» - сказали в министерстве.

Как отметили в министерстве, по итогам 2017 года Турцию посетили свыше 250 тысяч туристов из Беларуси.



Отметим, что по итогам первого квартала 2018 года доходы Турции от туризма увеличились на 31,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы Турции от туризма по итогам трех месяцев текущего года составили 4,425 миллиарда долларов США. От общих доходов за указанный период 76,1 процент приходится на долю иностранных граждан, а 23,9 процента - на долю проживающих за рубежом граждан Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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