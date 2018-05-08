Выданные в ЕС сертификаты соответствия транспорта стандарту Евро-6 будут действительны в Беларуси

8 мая 2018 13:54 (UTC+04:00)

Совет Министров Беларуси установил, что сертификаты соответствия требованиям регламентов и директив Европейского союза в части показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ уровня требований Евро-6, выданные уполномоченными органами Евросоюза, признаются при подтверждении соответствия транспортных средств, определенных в приложении к указу от 15 февраля 2018 года №67 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов". Решение правительства закреплено постановлением от 7 мая 2018 года №339, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

Согласно документу, органами по сертификации продукции осуществляется сертификация транспортных средств без проведения их испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях при условии: представления заявителем на подтверждение соответствия вместе с заявкой на проведение сертификации транспортных средств копий сертификатов соответствия требованиям регламентов и директив ЕС в части показателей выбросов вредных веществ уровня требований Евро-6, выданных уполномоченными органами ЕС, включенными в перечень технических служб ЕС New Approach Notifiedand Designated Organisations (Motor vehicles – Approval authorities in the Member States); наличия на транспортном средстве маркировки об официальном утверждении типа транспортного средства, предусмотренной в ЕС.

Постановление принято в соответствии с законом от 24 октября 2016 года "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия".

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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