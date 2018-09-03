Беларусь проявляет интерес к проектам по материковой добыче нефти в Бразилии

3 сентября 2018 16:36 (UTC+04:00)

Беларусь проявляет интерес к участию в проектах по материковой добыче нефти в Бразилии. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Бразилии Александра Церковского с исполнительным директором по корпоративным вопросам бразильской нефтегазовой компании "Петробраз" Эбералду Нету, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.

Стороны условились организовать экспертные консультации для обсуждения конкретных направлений сотрудничества.

Во время рабочего визита в Рио-де-Жанейро посла Беларуси состоялся ряд других встреч и переговоров.

Так, с представителями Бразильского центра международных отношений (CEBRI), одного из ведущих аналитических учреждений Латинской Америки, достигнуты договоренности об активизации взаимодействия с аналитическим сообществом Беларуси.

Во время двусторонней встречи Александр Церковский передал президенту Бразильской академии наук Луишу Давидовичу письмо председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова с приглашением посетить страну, а также проект меморандума о сотрудничестве между двумя научными учреждениями.

В штаб-квартире Бразильской ассоциации туристических агентств Рио-де-Жанейро посол Беларуси провел встречу с директором Жоржи Ирмесом и членами данной организации. Стороны обсудили механизм дальнейшего взаимодействия представителей туристической отрасли двух стран в целях наращивания взаимного потока туристов. Для участников встречи проведена презентация туристического потенциала Беларуси.

Вопросы привлечения бразильских туристов в республику также рассмотрены на встрече посла с исполнительным секретарем Делового совета по туризму и гостиничному делу Национальной конфедерации торговли товарами, услугами и туризма Эралду Алвесом.

По приглашению почетного консула Беларуси в Рио-де-Жанейро Жильберто Рамоса Александр Церковский посетил его офис, где состоялось обсуждение дальнейших шагов по установлению дружественных связей между Минском и Рио-де-Жанейро.

В завершение визита в Национальной библиотеке Бразилии состоялась торжественная передача факсимильного издания трудов Франциска Скорины, приуроченного к 500-летию белорусского книгопечатания. На встрече с исполняющей обязанности директора библиотеки Марией Эдуардой Маркеш посол передал предложения Национальной библиотеки Беларуси о проведении совместных мероприятий, а также проект соглашения о сотрудничестве.

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