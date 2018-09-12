Павел Легкий: Белорусский международный медиафорум - площадка для укрепления компетенций и обмена опытом

12 сентября 2018 15:41 (UTC+04:00)

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" - площадка для укрепления компетенций и обмена опытом. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий.

"Мы подошли к этому форуму с точки зрения усиления его роли как практико-ориентированной площадки, где люди могут получить какие-то новые знания, укрепить свои компетенции и обменяться опытом. Понятно, что важно общение, что необходимо формировать и укреплять партнерские контакты. Но самое главное на сегодняшний день - обучение, обмен опытом. Это важно прежде всего для белорусской журналистики, если мы хотим быть в тренде",- сказал Павел Легкий.

По его словам, проблема цифровизации сформировалась не сегодня, но на современном этапе развития журналистики вышла в разряд злободневных. "Мы не пытаемся сопоставить социальные и традиционные медиа. Речь идет о том, что изменились в целом ситуация, условия, парадигма журналистики. Сегодня надо больше внимания уделять новым формам и методам работы, это связано не только с технологией, но и процессом производства. Мы много говорили о качестве контента, сегодня нужно говорить о дистрибуции контента, о нормальном качественном медиамаркетинге. Вот об этом сегодня мы и поговорим", - подчеркнул Павел Легкий.

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" открылся сегодня в Минске. В нем принимают участие около 300 человек, это представители около 30 стран - не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Мероприятие проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.

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