Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы по нефтепродуктам

11 октября 2018 09:30 (UTC+04:00)

Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь текущего года и на весь 2019 год. Об этом в четверг сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.

По информации пресс-службы, в Москве состоялась встреча вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака, в которой принял участие министр энергетики РФ Александр Новак. Обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

"По итогам переговоров Игорь Ляшенко и Александр Новак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год", - проинформировали в российском Минэнерго.

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