Беларусбанк в 2018 году получил прибыль на 17% больше запланированной

ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2018 году получило прибыль в размере почти Br342 млн при плане Br292 млн. Об этом сообщили в отделе коммуникаций банка по итогам расширенного заседания правления, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Для нашего банка прошедший год сложился достаточно успешно. Сохранены лидерские позиции по основным направлениям бизнеса, - отметил председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич. - Вдвое увеличились такие важные оценочные показатели, как рентабельность деятельности, рентабельность капитала, рентабельность активов".

Доля банка по итогам прошлого года на рынке привлечения средств юридических лиц составила 42,1%, физических - 45%, а на рынке кредитования корпоративного сектора - 43,3%. Беларусбанк сохранил лидерство и по потребительскому кредитованию - 18,7%.

Беларусбанк - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Занимает лидирующие позиции в отечественной банковской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов. Уставный фонд банка составляет более Br2 млрд 669 млн.

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