В Китае испытают пилотируемый батискаф на глубине 4500 метров (ФОТО)

Китай намерен в 2018 году провести испытания пилотируемого батискафа «Глубинный Воин» на глубине 4500 метров.

Об этом сообщает издание «Жэньминь жибао».

Отмечается, что на разработку батискафа было потрачено 8 лет. Группа исследователей, работавших над проектом, достигла прорывов в ряде технологий, таких как общая конструкция и оптимизация, разработка конструкции кабины пилотирования титанового сплава большой толщины, глубинный двигатель низкого шума.

На основных частях батискафа установлены детали китайского производства, например, материалы, обеспечивающие плавучесть батискафа на глубине, глубинная литиевая батарея, захватный механизм. Уровень локализации производства, таким образом, составил 95%.

В октябре прошлого года «Глубинный воин» выполнил все задачи в Южном китайском море. Результаты испытаний показали, что батискаф прошел проверку на высшем уровне и является передовым в мире в своем роде. В этом году батискаф «Глубинный воин» выполнит 50 задач в Южно-Китайском море и юго-западной части Индийского океана, в том числе 6 археологических задач в Южно-Китайском море.

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