Завершено строительство синьцзянского участка 1100-киловольтной ЛЭП Чанцзи-Сюаньчэн (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Китае завершилось строительство 599-километрового синьцзянского участка высоковольтной линии электропередачи напряжением 1100 кВ Чанцзи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) - Сюаньчэн (провиниця Аньхой, Восточный Китай).

Это событие - очередной важный шаг в создании системы интеллектуальных электросетей (костяком которой станут ЛЭП сверхвысокого напряжения), в стимулировании более широкого использования возобновляемых источников энергии на западе Китая, в налаживании нового канала поставок электричества внешним потребителям из богатого энергоресурсами Синьцзяна.

Строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока Чанцзи -- Сюаньчэн протяженностью 3324 километров началось в январе 2016 года. Она проходит через шесть китайских провинций и автономных районов (СУАР, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Шэньси, Хэнань, Аньхой) и, согласно плану, должна быть полностью проложена и введена в эксплуатацию к концу 2018 года.

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