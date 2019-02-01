Китай 10 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Малайзии

1 февраля 2019 17:32 (UTC+04:00)

Согласно докладу, опубликованному Министерством международной торговли и промышленности Малайзии 30 января, в 2018 году объем торговли между КНР и Малайзией составил около 77,4 млрд долларов США, что на 8,1% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом Китай с 2009 года уже 10 лет подряд становится крупнейшим торговым партнером Малайзии, передает Trend со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

В докладе отмечается, что в 2018 году объем малайзийского импорта из Китая составил 42,6 млрд долларов США и вырос на 6,4%. Между тем, экспорт Малайзии в Китай увеличился более, чем на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув около 33,8 млрд долларов США.

Министр международной торговли и промышленности Малайзии Дарелл Лэйкин (Darell Leiking) отметил, что в 2018 году в Малайзии продолжила расти внешняя торговля, общий объем которой составил 460 млрд долларов США с приростом 5,9%. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван».

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