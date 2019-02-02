Китай выступил против превращения ДРСМД в многосторонний договор

Китай выступает против включения в ДРСМД других стран помимо США и РФ, необходимо сохранить существующий формат, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, готов ли Пекин обсуждать новый договор по контролю над вооружениями вместо ДРСМД, в который бы вошли и другие страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Превращение ДРСМД в многосторонний договор затрагивает целый ряд политических, военных, правовых и других сложных задач. Китай выступает против превращения договора в многостороннее соглашение", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении дипломата.
Он подчеркнул, что "первоочередной задачей является сохранение и реализация существующего договора".
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