Летевший из Пекина в Лос-Анджелес китайский авиалайнер сел на Чукотке

4 марта 2019 23:53 (UTC+04:00)

Авиалайнер китайской AirChina экстренно сел в Анадыре из-за подозрения на пожар в багажном отсеке, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта административного центра Чукотского автономного округа. По данным собеседника агентства, самолет выполнял рейс из Пекина в Лос-Анджелес, передает Trend.

"Однако, перед тем как покинуть воздушное пространство России, на связь с диспетчерами вышел командир лайнера, который, сообщив о возможном пожаре в багажном отсеке, запросил экстренную посадку", - сказал источник.

Лайнер экстренно прервал полет и благополучно сел в Анадыре. По предварительным данным, никто не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии "Оскар"
США 25 февраля 06:02
В Пекине в феврале откроется Саммит промышленного интернета 2019
Китай 19 февраля 17:52
В Лос-Анджелесе с 2021 года запретят продавать и производить одежду из натурального меха
США 13 февраля 12:54
Пекин 70 лет назад и сегодня (ФОТО)
Китай 1 февраля 00:19
Аlibaba: Шанхай и Пекин — лидеры по показателям цифровой экономики в КНР
Китай 30 января 17:44
Мэр Лос-Анджелеса заявил, что не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году
США 30 января 08:02
Лента новостей
Макрон заявил, что Brexit свидетельствует о кризисе в Европе
Европа 04:18
В Великобритании задержали пять человек после нападения с ножами в колледже
Европа 03:41
В Каракасе три силовика пострадали во время карнавала
Другие страны 03:39
Медведев: препятствий для взаимодействия Евросоюза и России нет
Другие страны 02:24
Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram
Другие страны 02:18
В Мексике преступники заблокировали дороги десятками горящих машин - СМИ
Другие страны 01:18
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Роддоме номер 2 в Сабунчинском районе (ФОТО)
Общество 00:05
Вышла в свет 80-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 4 марта 23:53
Макрон выступает за создание Европейского совета безопасности - СМИ
Европа 4 марта 23:47