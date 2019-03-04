Летевший из Пекина в Лос-Анджелес китайский авиалайнер сел на Чукотке

Авиалайнер китайской AirChina экстренно сел в Анадыре из-за подозрения на пожар в багажном отсеке, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта административного центра Чукотского автономного округа. По данным собеседника агентства, самолет выполнял рейс из Пекина в Лос-Анджелес, передает Trend.

"Однако, перед тем как покинуть воздушное пространство России, на связь с диспетчерами вышел командир лайнера, который, сообщив о возможном пожаре в багажном отсеке, запросил экстренную посадку", - сказал источник.

Лайнер экстренно прервал полет и благополучно сел в Анадыре. По предварительным данным, никто не пострадал.

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