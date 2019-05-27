В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе

27 мая 2019 06:00 (UTC+04:00)

Два человека погибли, еще 15 пострадали в результате частичного обрушения крыши в цеху одного из литейный заводов города Чанчжоу восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье утром, когда под воздействием плохой погоды крыша цеха завода, расположенного в районе Уцзинь, не выдержала и обрушилась на находившихся внутри рабочих.

Все пострадавшие были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, пятеро находятся в критическом состоянии.

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