Китай снизит пошлины и отменит другие ограничения ради увеличения импорта

28 июня 2019 14:45 (UTC+04:00)

Китай намерен наращивать объемы импорта и для этого будет снижать пошлины и устранять прочие барьеры, препятствующие увеличению товарооборота с внешним миром. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, мы будем постоянно усиливать открытость нашей страны по отношению к внешнему миру. Мы первыми будем проявлять инициативу, стимулируя увеличение импорта. Китай намерен планомерно снижать уровень тарифов, активно устранять торговые барьеры, интенсивно сокращать системные издержки", - отметил он, выступая на пленарном заседании в ходе саммита G20 в Осаке.

По словам китайского лидера, в ближайшем будущем власти КНР обеспечат еще большую либерализацию во взаимоотношениях китайских предприятий и их иностранных партнеров в сфере сельского хозяйства и услуг, а также в добывающих отраслях и в обрабатывающей промышленности. Си Цзиньпин подчеркнул, что для этой цели будут созданы еще шесть зон свободной торговли, при этом особое внимание будет уделяться стратегии развития Шанхая и Хайнаня.

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