Власти Хайнаня активизируют реализацию ключевых пилотных проектов в провинции

Правительство южной китайской провинции Хайнань намерено активизировать реализацию ключевых и наиболее масштабных пилотных проектов на острове. Как сообщает портал "Наньхайван", об этом шла речь на состоявшемся здесь специальном совещании местного правительства, которое провел губернатор провинции Шэнь Сяомин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2018 году, в соответствии с поручением центральных китайских властей, правительство провинции Хайнань разработало 12 пилотных проектов. По шести из них, включая создание Хайнаньского счета свободной торговли, организации Хайнаньского международного кинофестиваля и создания Хайнаньского национального парка тропических лесов, завершена работа, предусмотренная поэтапным планом их реализации.

В 2019 году правительство Хайнаня одобрило дополнительно еще шесть новых пилотных проектов. Как пишет портал, речь идет о развертывании и коммерческом внедрении связи стандарта 5G по всей провинции, создании международной платформы обмена в области интеллектуальной собственности, создании системы свободного прохода яхт между Хайнанем, Гонконгом и Макао и реализации торгового проекта по экспорту услуг. Среди новых инициатив также планирование и строительство Вэньчанского международного космического города, совершенствование системы общественного транспорта и программа развития туризма на железнодорожном транспорте.

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