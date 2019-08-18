Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга

18 августа 2019 09:51 (UTC+04:00)

Оппозиционный Гражданский фонд по правам человека собирает очередную масштабную демонстрацию в центре Гонконга, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend.

Демонстрация запланирована на 15.00 по местному времени в парке Виктория. Организаторы помимо демонстрации также собирались провести марш, однако полиция не дала согласия. На данный момент пока не известно, состоится ли марш, сами демонстранты в разговоре с РИА Новости сообщили, что будут участвовать только в демонстрации. В настоящее время в парк уже стекаются протестующие, многие уже сидят на земле, несмотря на дождливую погоду. На территории парка развернуты палатки Красного креста Гонконга для оказания первой помощи в случае необходимости, в палатках дежурят десятки медиков.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие около 300 тысяч человек.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие считают, что он позволит вести борьбу с критиками власти и активистами.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.

В настоящее время протестующие требуют удовлетворения пяти требований: полный отзыв рассмотрения закона об экстрадиции, использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов, освобождение всех арестованных ранее демонстрантов, независимое расследование действий полиции во время протестов, введение всеобщих выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае четыре человека погибли в результате взрыва в ресторане
Китай 17 августа 19:03
Демонстранты покинули улицы Гонконга
Китай 17 августа 18:36
Власти КНР выделили $130 млн для поддержки регионов, пострадавших от тайфуна и наводнений
Китай 17 августа 13:45
В Турции растет число китайских туристов
Турция 17 августа 13:35
В Китае более 85 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Лекима"
Китай 17 августа 11:58
Все больше жителей Гонконга задумываются об эмиграции
Другие страны 17 августа 10:08
Лента новостей
В 12 департаментах Франции ввели повышенный уровень опасности из-за сильных гроз
Европа 11:00
В Афганистане более десяти человек погибли в результате взрыва
Другие страны 10:43
На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
В мире 10:23
Миочич нокаутировал Кормье и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Спорт 10:08
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Другие страны 09:28
В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
Казахстан 08:41
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
США 08:17
Американская компания завершила контракт на $48 млн по «Шах Дениз 2»
Энергетика 08:00