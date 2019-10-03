Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Гонконгские полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, бросающих коктейли "Молотова" в управление полиции южного региона новых территорий, сообщает телерадиокорпорация RTHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду жители специального административного района вновь вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство действиями полиции. В городе Цуен Ван в новых территориях Гонконга демонстранты направились к управлению полиции. По пути они ломали банкоматы банка Китая и устраивали поджоги. Добравшись, некоторые стали кидать в здание управления коктейли "Молотова". На это полиция ответила слезоточивым газом.

Правительство Гонконга осудило действия протестующих.

"Начиная с вечера среды агрессивные демонстранты во многих районах новых территорий блокировали дороги, разрушали магазины и объекты гонконгского метрополитена, атаковали полицейских, устраивали поджоги и кидали коктейли "Молотова", серьезно нарушая общественное спокойствие, угрожая личной безопасности полицейских и жителей, представитель правительства выразил резкое осуждение по этому поводу", - приводит RTHK заявление правительства.

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