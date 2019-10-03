Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

3 октября 2019 00:24 (UTC+04:00)

Гонконгские полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, бросающих коктейли "Молотова" в управление полиции южного региона новых территорий, сообщает телерадиокорпорация RTHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду жители специального административного района вновь вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство действиями полиции. В городе Цуен Ван в новых территориях Гонконга демонстранты направились к управлению полиции. По пути они ломали банкоматы банка Китая и устраивали поджоги. Добравшись, некоторые стали кидать в здание управления коктейли "Молотова". На это полиция ответила слезоточивым газом.

Правительство Гонконга осудило действия протестующих.

"Начиная с вечера среды агрессивные демонстранты во многих районах новых территорий блокировали дороги, разрушали магазины и объекты гонконгского метрополитена, атаковали полицейских, устраивали поджоги и кидали коктейли "Молотова", серьезно нарушая общественное спокойствие, угрожая личной безопасности полицейских и жителей, представитель правительства выразил резкое осуждение по этому поводу", - приводит RTHK заявление правительства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну
Китай 2 октября 22:17
Азербайджанские ковры и ювелирные изделия вызвали большой интерес в Китае (ФОТО)
Культура 2 октября 14:38
Сколько туристов из Китая и Японии посетило Турцию в августе?
Турция 2 октября 13:16
Cудьба Ирана во многом зависит от переговоров между США и Китаем
Энергетика 2 октября 13:07
Помпео и Конте обсудили отношения с Россией и Китаем
Другие страны 2 октября 01:09
Пентагон: военная техника на параде в честь образования КНР соответствовала ожиданиям США
Другие страны 1 октября 22:23
Лента новостей
США введут пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС
США 01:02
Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне
США 00:47
Трамп заявил о намерении продать Финляндии "большое число" самолетов
США 00:05
В Багдаде полностью блокирован интернет
В мире 00:00
Фильм, получивший "Оскар", открыл фестиваль в Баку
Культура 2 октября 23:27
В Ираке из-за протестов усилили готовность армии и ввели комендантский час
Арабские страны 2 октября 23:10
В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка
Европа 2 октября 22:51
ВС Турции нейтрализовали пять террористов на севере Ирака
Турция 2 октября 22:36
В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну
Китай 2 октября 22:17