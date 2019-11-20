Китай заявил протест США из-за одобрения Сенатом законопроекта по Гонконгу

МИД КНР назвал принятие накануне Сенатом американского Конгресса законопроекта о ситуации в Гонконге вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сенат США 19 ноября рассмотрел законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Китай решительно осуждает и заявляет решительный протест против этого законопроекта, в котором игнорируются факты, вносится путаница, нарушаются нормы и применяются двойные стандарты, что является неприкрытым вмешательством в дела Гонконга, внутренние дела Китая, грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений", - говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Дипломат отметил, что беспорядки в Гонконге "серьезным образом подрывают безопасность населения и его материальных ценностей, тормозят процесс развития Гонконга, бросают вызов формуле "одна страна две системы".

Он подчеркнул, что в настоящее время перед Гонконгом стоит задача не "решения вопроса о так называемых правах человека и демократии", а "скорейшего прекращения беспорядков, отстаивания законов, восстановления порядка".

По словам Гэн Шуана, центральное правительство Китая "продолжит решительно поддерживать законные действия правительства социального административного района Гонконг, меры полиции Гонконга, направленные на соблюдение законов, судебной системы Гонконга по наказанию преступников в соответствии с законом".

МИД КНР потребовал от Вашингтона "немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и вмешиваться во внутренние дела Китая, чтобы не разжигать огонь и не пожать горькие плоды".

"Если американская сторона продолжит такие действия, то Китай примет решительные меры, чтобы решительно противостоять этому, твердо отстаивать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - подчеркивается в заявлении.

Администрация Гонконга в распространенном в связи с принятием законопроекта заявлении выразила глубокое сожаление.

В нем говорится, что проект закона подрывает отношения между Гонконгом и Соединенными Штатами, и отмечается, что любая форма вмешательства во внутренние дела Гонконга со стороны иностранного парламента неприемлема.

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. В случае согласования обеими палатами Конгресса он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

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