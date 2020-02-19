Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1921
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Президент Ильхам Алиев: Проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем комитета и постоянным докладчиком Европарламента по Азербайджану
Разоблачив многовековые измышления армян, Президент Ильхам Алиев показал всему миру их истинное лицо
А вы знаете, что советская Мэрилин Монро – Бакинка! Американцы провозгласили самой красивой женщиной мира (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Правления Бакинского транспортного агентства (ФОТО/ВИДЕО)