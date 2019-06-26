В Италии арестовали более 120 человек по обвинению в мафиозной деятельности

26 июня 2019 10:32 (UTC+04:00)

Более 120 человек арестованы в среду в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности могущественной преступной организации каморра, базирующейся в южноитальянской области Кампания, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Широкомасштабную операцию по борьбе с организованной преступностью на рассвете провели сотрудники спецподразделений карабинеров. Как стало известно, расследованием этого дела занимались совместно представители Управления по борьбе с мафией, государственной полиции и финансовой гвардии. Под удар на сей раз попали влиятельные кланы каморры Контини, Маллардо и Личчарди. Во время обысков было конфисковано имущество на общую сумму около 130 миллионов евро.

Арестованные бандиты обвиняются в причастности к мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, рэкете, "отмывании" денег, добытых преступным путем, и других тяжких преступлениях. Согласно поступающей информации, в рамках следствия были установлены факты "вмешательства в деятельность государственных структур".

Подробности операции по борьбе с каморрой будут обнародованы в 11.00 в ходе специальной пресс-конференции главного прокурора Неаполя Джованни Мелилло.

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