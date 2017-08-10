Число пострадавших при землетрясении в Сычуане достигло 343 человек

10 августа 2017 05:17 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской провинции Сычуань, возросло до 343 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"По состоянию на 22.10 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 343 человека пострадали", - говорится в сводке телеканала.
Уточняется, что 13 человек получили тяжелые ранения, состояние двоих оценивается как критическое.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия и Китай должны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР - Глава МИД Германии
Европа 01:17
Журналисты в США приняли землетрясение в Китае за ядерное испытание КНДР
США 9 августа 23:22
Число пострадавших от землетрясения в Китае выросло до 32
Другие страны 9 августа 11:14
Число жертв землетрясения в Китае достигло 12 человек (Обновлено)
Другие страны 9 августа 05:27
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4
Другие страны 9 августа 04:25
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5
В мире 8 августа 17:46
В Китае шесть человек погибли, 20 пропали без вести из-за схода селя
Другие страны 8 августа 10:03
В результате наводнений на северо-востоке Китая эвакуированы 188 тыс. человек
В мире 7 августа 15:17
В Китае 2018 год объявлен «Годом туризма Турции»
Турция 7 августа 14:30
Китай отверг предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Другие страны 7 августа 06:11
МИД КНР: введение санкций против КНДР не было конечной целью международного сообщества
Другие страны 6 августа 09:40
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 5 августа 08:43
Китай выступил против новых санкций США в отношении России
В мире 4 августа 10:40
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Россия 3 августа 03:20
В вагоне грузового поезда на вокзале в Китае прогремел взрыв
В мире 2 августа 10:04
Поставки электроэнергии в Китай остановили из-за аварии в электросетях
В мире 1 августа 16:53
На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек
Иран 31 июля 12:51
К востоку от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 31 июля 04:03