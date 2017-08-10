Число пострадавших при землетрясении в Сычуане достигло 343 человек

Число пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской провинции Сычуань, возросло до 343 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.



"По состоянию на 22.10 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 343 человека пострадали", - говорится в сводке телеканала.

Уточняется, что 13 человек получили тяжелые ранения, состояние двоих оценивается как критическое.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.