При взрыве моторной лодки в Таиланде пострадали не менее 16 человек

14 января 2018 18:25 (UTC+04:00)

Не менее 16 человек пострадали в результате взрыва моторной лодки неподалеку от острова Пхипхи в Таиланде, передает РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.

По данным издания, взрыв на моторной лодке произошел в воскресенье во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. На борту лодки находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда - члены экипажа и гид.

"Шестнадцать человек получили ранения, когда моторная лодка, на борту которой находились 26 туристов из Китая, взорвалась неподалеку от острова Пхипхи в воскресенье", — пишет газета.

Издание уточняет, что шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

Взрыв произошел из-за утечки топлива, сообщил заместитель пресс-секретаря королевской полиции Пол Кол Кризана Патаначароэн (Pol Col Krisana Patanacharoen).

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