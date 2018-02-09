Сестра Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею в составе делегации КНДР

9 февраля 2018 10:15 (UTC+04:00)

Ким Ё Чжон — сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыла в южнокорейский аэропорт Инчхон в составе высокопоставленной делегации, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Делегацию возглавляет председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам. Формально он считается главой государства. В составе делегации, прибывшей в Южную Корею спецрейсом, 22 человека. Внимание СМИ приковано к Ким Ё Чжон – сестре северокорейского лидера Ким Чен Ына. Она отвечает за вопросы пропаганды в Северной Корее.

Как ожидается, делегация направится в Пхенчхан, чтобы принять участие в церемонии открытия зимних олимпийских игр, а затем по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Ким Ён Нам посетит торжественный ужин, на котором также будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В субботу делегация будет участвовать в обеде, который пройдет по приглашению южнокорейского президента в Сеуле. В воскресенье она вернется на родину.

В олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Из КНДР прибыло несколько сотен болельщиков и оркестр "Самджиён". Он дважды выступит в Южной Корее в Сеуле и в Канныне на мероприятиях, посвященных проведению олимпиады.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Корее кафе проигнорировали запрет на еду из собачатины на время ОИ-2018
Другие страны 8 февраля 19:56
В Пхеньяне проведен военный парад
Другие страны 8 февраля 10:59
Япония и США договорились усилить давление на КНДР
США 7 февраля 13:51
Майкл Пенс: США объявят жесткие экономические санкции против КНДР
США 7 февраля 13:45
Сестра лидера КНДР посетит Южную Корею в составе олимпийской делегации
Другие страны 7 февраля 11:30
Тиллерсон и член госсовета КНР обсудят в Вашингтоне КНДР
В мире 7 февраля 01:40
Тиллерсон не исключил контактов Пенса с представителями КНДР в ходе визита в Южную Корею
США 6 февраля 01:53
В Южной Корее считают, что КНДР пытается похитить ее криптовалютные активы
Другие страны 5 февраля 09:55
В Южной Корее уточнили число погибших при пожаре в больнице
Другие страны 3 февраля 20:05
В Республике Корея подняли флаг КНДР на время Олимпиады
Другие страны 2 февраля 18:10
Делегация КНДР вылетела в Москву для консультаций в МИД РФ
Россия 2 февраля 10:43
В Южной Корее спущен на воду противолодочный фрегат нового поколения
Другие страны 1 февраля 18:14
Южная Корея ввела запрет на анонимную покупку криптовалют
Другие страны 30 января 12:49
Хакеры из КНДР атакуют ведущую энергетическую компанию Израиля в учебных целях
Израиль 30 января 10:39
Сеул и Ашхабад укрепляют взаимовыгодное партнёрство - Мун Чжэ Ин
Туркменистан 29 января 08:12
Глава Пентагона вновь подчеркнул важность дипломатии в разрешении кризиса вокруг КНДР
США 27 января 06:02
Россия не будет выполнять односторонние санкции США в отношении КНДР
Россия 26 января 23:10
Трамп гордится тем, что США возглавили кампанию по давлению на КНДР
США 26 января 18:40