Пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто (Обновлено)

23:57 (GMT+4) Пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, передает РИА Новости со ссылкой на Канадскую радиостанцию Newstalk 1010.

"Newstalk 1010 подтвердила, что пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса рядом с Йонг и Финч", — сообщается в Twitter радиостанции.

Ранее местная полиция сообщала, что микроавтобус наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек. Водитель микроавтобуса задержан.

22:27 (GMT+4) Микроавтобус наехал на пешеходов в канадском Торонто, пострадали до 10 человек, сообщила в верифицированном аккаунте в Twitter местная полиция, передает РИА Новости.

"Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч… Тяжесть ранений неизвестна, вероятно, 8-10 человек пострадали", — сообщила полиция.

Район происшествия перекрыт, уточнили в полиции.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".

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