Президент Южной Кореи приветствовал предстоящий саммит лидеров КНДР и США в Сингапуре

11 мая 2018 10:42 (UTC+04:00)

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приветствует договоренность США и КНДР о месте и времени проведения саммита двух стран. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель администрации южнокорейского лидера Ким Ый Гём, передает ТАСС.

"Президент Мун [Чжэ Ин] надеется на то, что предстоящий саммит откроет путь для денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе", - отметил он.

Ким Ый Гём также сообщил, что Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют вскоре провести телефонный разговор по проложенной недавно между их резиденциями линии прямой связи.

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