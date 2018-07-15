Правительство Гаити ушло в отставку после протестов из-за цен на топливо

15 июля 2018 06:15 (UTC+04:00)

Президент Гаити Жовенель Моиз принял отставку правительства Жака Ги Лафонтана, передает РИА Новости.

"Премьер-министр Ги Лафонтан передал мне свое прошение об отставке. Я принял отставку правительства. Пользуясь случаем, благодарю господина Лафонтана и членов кабинета министров за службу народу", — заявил президент в Twitter.

Беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе и других городах начались после объявления властей о повышении цен на бензин на 38%, на дизельное топливо на 47% и на керосин на 51%. Протестующие перекрывали дороги, поджигали автомобили и покрышки. По меньшей мере три человека погибли. Затем правительство временно отменило повышение цен.

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