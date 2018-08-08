В Мумбаи горит нефтеперерабатывающий завод, есть раненые

Крупный пожар произошел в Мумбаи на нефтеперерабатывающем заводе одной из крупнейших нефтегазовых компаний Индии Bharat Petroleum, пострадали не менее 21 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно его данным, пожар начался примерно в 15 часов по местному времени. Ему предшествовала серия взрывов, причина которых пока не установлена. В настоящее время на месте работают бригады пожарных, которым удалось локализовать пламя.

"Пожар еще не потушен, но пламя уже под контролем", — подтвердила в своем заявлении Bharat Petroleum.

Отмечается, что среди пострадавших как минимум один человек находится в критическом состоянии. Данные о возможных погибших отсутствуют.

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