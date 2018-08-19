В Гане объявили недельный траур в связи со смертью Кофи Аннана

19 августа 2018 04:18 (UTC+04:00)

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил в субботу о недельном трауре в стране, начиная с 20 августа, в связи со смертью бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Об этом, как передает ТАСС, говорится в официальном заявлении на сайте главы государства.

"От имени всего народа Ганы я выражаю наши искренние, сердечные соболезнования его любимой вдове Нейне Марии и его преданным детям Аме, Кохе и Нине в связи с этой великой утратой. Меня, однако, утешает информация от его супруги Нейны, что он ушел в мир иной во сне, - говорится в сообщении. - В течение недели, начиная с 20 августа, все флаги в стране и дипломатических миссиях будут приспущены".

Акуфо-Аддо также заявил о приверженности Аннана идеям собственного курса развития Ганы и отметил его работу на международной арене, принесшей стране известность.

Бывший генеральный секретарь ООН умер в субботу на 81-м году жизни.

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