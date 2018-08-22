Экс-президент Аргентины Киршнер согласилась на обыски в ее домах

22 августа 2018 08:46 (UTC+04:00)

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер согласилась на проведение обысков в ее домах в рамках расследования по делу о коррупции, передает РИА Новости со ссылкой на сайт экс-президента.

"Я попросила председателя моего блока на рабочей парламентской встрече, запланированной на сегодня, сообщить остальным главам блоков, что в связи с обстоятельствами я не имею ничего против того, чтобы сенат одобрил запрос (судьи Клаудио) Бонадио", — заявила Киршнер.

Она отметила в заявлении, что сенат должен гарантировать, что обыски нужны только для доказательств в рамках расследования, а "не для того, чтобы получить фотографии или видео внутреннего убранства моих домов", которые в дальнейшем могут быть распространены в СМИ.

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