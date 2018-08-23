В Глазго 40 человек пострадали из-за утечки химвещества в ТЦ

Более 40 человек пострадали при утечке химического вещества в одном из торговых центров в шотландском Глазго, как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В среду днем из торгового центра было эвакуировано несколько сотен человек, многие жаловались на приступы внезапного кашля. На место происшествия прибыли кареты "скорой помощи", была перекрыта близлежащая автомагистраль. Торговый центр был вновь открыт около 17.00 (20.00).

По предварительным данным, инцидент вызван парами краски, которые попали в вентиляционную систему ТЦ.

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