В Японии не менее 13 человек пострадали из-за тайфуна "Симарон"

24 августа 2018 13:17 (UTC+04:00)

Не менее 13 человек пострадали в результате ливневых дождей и ураганного ветра, сопровождающих прохождение тайфуна "Симарон" в Японии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По данным Главного метеорологического управления Японии, циклон, получивший 20-й порядковый номер в текущем сезоне, с вечера четверга до пятницы пересек западную часть страны с юга на север и переместился в Японское море.

Давление в центре циклона составляет 990 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 25 метров в секунду, при порывах доходит до 35 метров в секунду. Ожидается, что за сутки в районах прохождения тайфуна выпадет до 150 миллиметров осадков.

Тайфун "Симарон" стал вторым на этой неделе в Японии после того, как еще один тайфун "Солик" охватил юго-западные районы страны. Из-за непогоды отменены около 60 внутренних авиарейсов, зафиксированы задержки движения поездов.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 5-6 метров и призывают жителей в прибрежных районах воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

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