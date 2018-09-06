В Кабуле число погибших после двух взрывов возросло до 25 человек

Число погибших в результате двух взрывов на западе Кабула возросло до 25, еще 95 человек получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя полиции афганской столицы, передает РИА Новости.

Первый взрыв произошел в среду во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел недалеко от первого. Местные СМИ сообщили, что вторая атака была направлена против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.

Как сообщил агентству представитель полиции Кабула Хашмат Станикзай, в результате первого взрыва погибли шесть спортсменов, еще 10 получили ранения. Также стало известно, что среди жертв второго взрыва два журналиста афганского телеканала Tolo News, еще четверо репортеров пострадали.

По данным агентства, многие пострадавшие, включая семерых полицейских, находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за два взрыва.

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