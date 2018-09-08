После землетрясения на Хоккайдо произошло более 120 афтершоковых толчков

За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков, сообщило Главное метеорологическое управление Японии, передает РИА Новости.

Ранее метеорологи предупреждали, что подземные толчки различной мощности будут происходить на острове в течение недели после землетрясения.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. Жертвами стихийного бедствия стали 23 человека, пять человек числятся пропавшими без вести, еще 12 человек находятся в критическом состоянии.

На ликвидации последствий аварии работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов.

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