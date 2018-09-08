После землетрясения на Хоккайдо произошло более 120 афтершоковых толчков

8 сентября 2018 15:56 (UTC+04:00)

За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков, сообщило Главное метеорологическое управление Японии, передает РИА Новости.

Ранее метеорологи предупреждали, что подземные толчки различной мощности будут происходить на острове в течение недели после землетрясения.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. Жертвами стихийного бедствия стали 23 человека, пять человек числятся пропавшими без вести, еще 12 человек находятся в критическом состоянии.

На ликвидации последствий аварии работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов.

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