Раненому кандидату в президенты Бразилии сделают новую операцию

13 сентября 2018 08:36 (UTC+04:00)

Раненному ножом кандидату в президенты Бразилии Жаиру Болсонару в среду вечером делают новую операцию, как передает РИА Новости сообщает в коммюнике больница Albert Einstein, где находится пациент.

По данным врачей, у Болсонару были отмечены "прогрессирующее вздутие живота и тошнота", после чего ему была назначена компьютерная томография брюшной полости. Была выявлена непроходимость тонкого кишечника.

"Ему была назначена операция, которая осуществляется в настоящее время", — говорится в сообщении больницы.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней. В связи с этим Болсонару намерен вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале.

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