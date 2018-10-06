СМИ: более 1,1 тыс. детей были убиты в Венесуэле в 2017 году

6 октября 2018 05:31 (UTC+04:00)

Не менее 1,13 тыс. несовершеннолетних были убиты в Венесуэле в 2017 году. Такие данные неправительственной организации "Центр мониторинга насилия" привела в пятницу вечером газета El Naciona, передает ТАСС.

Сотрудники организации зафиксировали почти 10,5 тыс. случаев проявления различных видов насилия, в том числе сексуального, в отношении детей и подростков. По данным представителей НПО, в настоящее время в Венесуэле детей нередко вербуют преступные группировки, привлекая их к различной незаконной деятельности.

В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис. МВФ прогнозирует инфляцию в стране в миллион процентов к концу этого года. Официальные данные о росте цен не публикуются уже несколько лет.

По данным ООН, с 2015 года из Венесуэлы уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Власти Боливарианской Республики отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране.

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